В Сумской области сбито 9 "шахедов", за ночь 15 взрывов от вражеских обстрелов
Киев • УНН
Ночью на Сумщине сбито 9 вражеских «Шахедов». Зафиксировано 15 взрывов от 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, включая удары КАБами, из минометов, дронами и ракетный удар.
В Сумской области ночью сбито 9 вражеских ударных дронов типа "Shahed". Зафиксировано 15 взрывов от 11 обстрелов региона российскими войсками, включая ракетный удар по Хотинской громаде, атаку "шахедом" на Сумскую громаду, сообщили в Сумской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью, 24 сентября, зенитчиками Сумской области было сбито 9 вражеских "Шахедов", - сообщили в ОВА.
Отмечается, что ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов.
Обстрелам, как указано, подверглись Сумская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Речковская, Шалыгинская, Шосткинская громады:
- Белопольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Шосткинская громада: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА (3 взрыва).
- Сумская громада: осуществлен обстрел с использованием БпЛА типа «Шахед» (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: был обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Хотинская община: с территории рф осуществлен ракетный удар (1 взрыв) и пуск КАБ (1 взрыв).
- Речковская громада: был пуск КАБ (3 взрыва).
Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"24 сентября 2024, 05:21 • 15182 просмотра