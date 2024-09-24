В Сумской области сбито 9 "шахедов", за ночь 15 взрывов от вражеских обстрелов

В Сумской области ночью сбито 9 вражеских ударных дронов типа "Shahed". Зафиксировано 15 взрывов от 11 обстрелов региона российскими войсками, включая ракетный удар по Хотинской громаде, атаку "шахедом" на Сумскую громаду, сообщили в Сумской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью, 24 сентября, зенитчиками Сумской области было сбито 9 вражеских "Шахедов", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов.

Обстрелам, как указано, подверглись Сумская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Речковская, Шалыгинская, Шосткинская громады:

Белопольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Великописаревская громада: враг бил из минометов (4 взрыва), с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Шосткинская громада: зафиксирован обстрел с использованием БпЛА (3 взрыва).

Сумская громада: осуществлен обстрел с использованием БпЛА типа «Шахед» (1 взрыв).

Шалыгинская громада: был обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Хотинская община: с территории рф осуществлен ракетный удар (1 взрыв) и пуск КАБ (1 взрыв).

Речковская громада: был пуск КАБ (3 взрыва).

Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"