На Сумщині збито 9 "шахедів", за ніч 15 вибухів від ворожих обстрілів
Київ • УНН
Вночі на Сумщині збито 9 ворожих "Шахедів". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, включаючи удари КАБами, з мінометів, дронами та ракетний удар.
У Сумській області вночі збито 9 ворожих ударних дронів типу "Shahed". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів регіону російськими військами, включаючи ракетний удар по Хотінській громаді, атаку "шахедом" на Сумську громаду, повідомили у Сумській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, 24 вересня, зенітниками Сумщини було збито 9 ворожих "Шахедів", - повідомили в ОВА.
Зазначається, що вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів.
Обстрілів, як вказано, зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Річківська, Шалигинська, Шосткинська громади:
- Білопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), з використанням FPV дрону (1 вибух).
- Шосткинська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА (3 вибухи).
- Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА типу «Шахед» (1 вибух).
- Шалигинська громада: був обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
- Хотінська громада: з території рф здійснено ракетний удар (1 вибух) та пуск КАБ (1 вибух).
- Річківська громада: був пуск КАБ (3 вибухи).
Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв