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На Сумщині збито 9 "шахедів", за ніч 15 вибухів від ворожих обстрілів

На Сумщині збито 9 "шахедів", за ніч 15 вибухів від ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 16105 перегляди

Вночі на Сумщині збито 9 ворожих "Шахедів". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, включаючи удари КАБами, з мінометів, дронами та ракетний удар.

У Сумській області вночі збито 9 ворожих ударних дронів типу "Shahed". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів регіону російськими військами, включаючи ракетний удар по Хотінській громаді, атаку "шахедом" на Сумську громаду, повідомили у Сумській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі, 24 вересня, зенітниками Сумщини було збито 9 ворожих "Шахедів", - повідомили в ОВА.

Зазначається, що вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів.

Обстрілів, як вказано, зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Річківська, Шалигинська, Шосткинська громади:

  • Білопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух). 
  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), з використанням FPV дрону (1 вибух). 
  • Шосткинська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА (3 вибухи). 
  • Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА типу «Шахед» (1 вибух). 
  • Шалигинська громада: був обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух). 
  • Хотінська громада: з території рф здійснено ракетний удар (1 вибух) та пуск КАБ (1 вибух). 
  • Річківська громада: був пуск КАБ (3 вибухи).

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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