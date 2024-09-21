В Сумской области ночью сбиты 2 "шахеда", 17 вражеских обстрелов за ночь, есть жертва
Киев • УНН
В Сумской области уничтожили 2 вражеских «Шахеды». За ночь россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской общине погиб гражданский человек.
В Сумской области ночью уничтожили 2 вражеских ударных дрона типа "Shahed". За ночь российские войска совершили 17 обстрелов региона, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской громаде погиб человек. Об этом сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью, 21 сентября, было уничтожено два вражеских "Шахеды"
Детали
По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Буринская, Эсманская, Середино-Будская громады.
Враг бил в том числе КАБами по Белопольской (2 взрыва), Буринской (1 взрыв) громадах, атаковал неуправляемой авиационной ракетой (НАР) Эсманьскую громаду (3 взрыва). В Тростянецкой громаде зафиксирована атака БПЛА типа "Шахед" (2 взрыва).
В Миропольской громаде, как указано, были танковый обстрел (20 взрывов), обстрел из РСЗО (24 взрыва). "Погибло гражданское лицо", - сообщили в ОВА. Также осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
Над Україною вночі знищили 5 ракет та 11 з 16 "шахедів", 5 дронів втрачено внаслідок дії РЕБ21 сентября 2024, 06:10 • 11092 просмотра