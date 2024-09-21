В Сумской области ночью сбиты 2 "шахеда", 17 вражеских обстрелов за ночь, есть жертва

ukenru
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  109205 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
  •  114964 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  119672 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  124540 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  117999 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  145751 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  115526 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142382 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220890 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155139 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики планируют конфискацию земель на захваченных территориях Украины

Захватчики планируют конфискацию земель на захваченных территориях Украины

  •  60662 просмотра
Норвегия увеличит помощь Украине до 5 млрд долларов

Норвегия увеличит помощь Украине до 5 млрд долларов

  •  57169 просмотра
Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены

Ракетный удар по Кривому Рогу: три человека погибли, трое - ранены

  •  51227 просмотра
Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

  •  53262 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  23728 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  124603 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  126387 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  128122 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  134031 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  145751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  23728 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  109205 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  65563 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  119220 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  174143 просмотра
Актуальное
В Сумской области ночью сбиты 2 "шахеда", 17 вражеских обстрелов за ночь, есть жертва

В Сумской области ночью сбиты 2 "шахеда", 17 вражеских обстрелов за ночь, есть жертва

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 07:55  •  8459 просмотра

Read in English

В Сумской области уничтожили 2 вражеских «Шахеды». За ночь россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской общине погиб гражданский человек.

В Сумской области ночью уничтожили 2 вражеских ударных дрона типа "Shahed". За ночь российские войска совершили 17 обстрелов региона, зафиксировано 76 взрывов. В Миропольской громаде погиб человек. Об этом сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью, 21 сентября, было уничтожено два вражеских "Шахеды"

- сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Буринская, Эсманская, Середино-Будская громады.

Враг бил в том числе КАБами по Белопольской (2 взрыва), Буринской (1 взрыв) громадах, атаковал неуправляемой авиационной ракетой (НАР) Эсманьскую громаду (3 взрыва). В Тростянецкой громаде зафиксирована атака БПЛА типа "Шахед" (2 взрыва). 

В Миропольской громаде, как указано, были танковый обстрел (20 взрывов), обстрел из РСЗО (24 взрыва). "Погибло гражданское лицо", - сообщили в ОВА. Также осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Над Україною вночі знищили 5 ракет та 11 з 16 "шахедів", 5 дронів втрачено внаслідок дії РЕБ21 сентября 2024, 06:10 • 11092 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
bilopilliaBilopillia
ukrainaУкраина