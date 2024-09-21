Над Украиной ночью уничтожили 5 ракет и 11 из 16 "шахедов", 5 дронов потеряно в результате действия РЭБ

В небе над Украиной ночью уничтожили 5 вражеских управляемых ракет Х-59/69 и 11 дронов "Shahed", еще 5 беспилотников были потеряны в результате действия средств РЭБ, враг также атаковал четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

В ночь на 21 сентября, как указано, радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 25-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской обл. и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл. Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска - рф.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона, как указано, работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.