Над Україною вночі знищили 5 ракет та 11 з 16 "шахедів", 5 дронів втрачено внаслідок дії РЕБ
Київ • УНН
Вночі 21 вересня ППО України відбила масовану атаку РФ, знищивши 5 керованих ракет Х-59/69 та 11 дронів "Shahed". Ще 5 безпілотників були втрачені внаслідок дії засобів РЕБ.
У небі над Україною вночі знищили 5 керованих ракет Х-59/69 та 11 дронів "Shahed", ще 5 безпілотників були втрачені внаслідок дії засобів РЕБ, ворог також атакував чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
У ніч на 21 вересня, як вказано, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 25-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської обл. та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська – рф.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені
Протиповітряна оборона, як вказано, працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.