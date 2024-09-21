На Сумщині вночі збито 2 "шахеди", 17 ворожих обстрілів за ніч, є жертва
Київ • УНН
У Сумській області знищили 2 ворожих "Шахеди". За ніч росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 76 вибухів. У Миропільській громаді загинула цивільна особа.
У Сумській області вночі знищили 2 ворожих ударних дрони типу "Shahed". За ніч російські війсбка здійснили 17 обстрілів регіону, зафіксовано 76 вибухів. У Миропільській громаді загинула людина. Про це повідомили у суботу у Сумській ОВА, пише УНН.
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За даними ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Буринська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Ворог бив у тому числі КАБами по Білопільській (2 вибухи), Буринській (1 вибух) громадах, атакував некерованою авіаційною ракетою (НАР) Есманську громаду (3 вибухи). У Тростянецькій громаді зафіксовано атаку БпЛА типу "Шахед" (2 вибухи).
У Миропільській громаді, як вказано, були танковий обстріл (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (24 вибухи). "Загинула цивільна особа", - повідомили в ОВА. Також здійснено пуск КАБ (1 вибух).
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