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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сумщина подверглась 99 вражеским обстрелам: 141 взрыв в 14 громадах

Сумщина подверглась 99 вражеским обстрелам: 141 взрыв в 14 громадах

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 00:32  •  403 просмотра

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За день российские войска совершили 99 обстрелов Сумской области, вызвав 141 взрыв. Атаки включали артиллерию, минометы, FPV-дроны и сброс ВОГ, поразив 14 общин региона.

За день Сумская область стала мишенью для 99 вражеских обстрелов, что привело к 141 взрыву. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под ударами оказались громады Николаевская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская.

В Великописаревской громаде произошло восемь взрывов в результате атак FPV-дронов, четыре взрыва от сброса ВОГ с беспилотников и шесть от артиллерийских обстрелов. Новослободская громада испытала пять взрывов от FPV-дронов, тогда как Белопольская громада зафиксировала 15 взрывов от артиллерии, три от минометов, пять от FPV-дронов и восемь от КАБ.

В Зноб-Новгородской громаде произошел один взрыв от FPV-дрона, а в Миропольской - пять от атак дронов. В Краснопольской громаде было два взрыва от FPV-дронов, один -  от сброса ВОГ и два - от минометного обстрела.

Шалыгинская громада испытала три взрыва от FPV-дронов, а Эсманьская - два. Свесская громада почувствовала четыре взрыва от FPV-дронов и пять - от минометов. В Середино-Будской громаде произошло 12 взрывов от FPV-дронов, шесть - от сброса ВОГ и четыре - от минометного обстрела.

Речковская громада пережила 12 взрывов от КАБ, а Николаевская - два. Дружбовская громада также подверглась ударам - захватчики сбросили пять мин. В Хотинской громаде противник ударил из артиллерии (три взрыва), минометов (десять взрывов) и FPV-дронов (восемь взрывов).

россияне обстреляли 5 громад Сумщины: 13 взрывов за ночь и утро9 октября 2024, 06:26 • 11025 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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