россияне обстреляли 5 громад Сумщины: 13 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 12 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов в Николаевской, Белопольской, Миропольской, Краснопольской и Речковской громадах.
российские войска ночью и утром 9 октября совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Речковская громады.Об этом в среду сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Как сообщается, было зафиксировано 13 взрывов:
- Миропольская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
- Речковская громада: нанесена атака КАБ (7 взрывов).
- Николаевская громада: враг осуществил пуск КАБ (1 взрыв).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
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