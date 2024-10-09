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россияне обстреляли 5 громад Сумщины: 13 взрывов за ночь и утро

россияне обстреляли 5 громад Сумщины: 13 взрывов за ночь и утро

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 06:26  •  5942 просмотра

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Ночью и утром российские войска совершили 12 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов в Николаевской, Белопольской, Миропольской, Краснопольской и Речковской громадах.

российские войска ночью и утром 9 октября совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Речковская громады.Об этом в среду сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Как сообщается, было зафиксировано 13 взрывов:  

  • Миропольская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
  • Речковская громада: нанесена атака КАБ (7 взрывов).
  • Николаевская громада: враг осуществил пуск КАБ (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Армия рф осуществила в сентябре более 3,5 тыс. обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины - Демченко8 октября 2024, 13:28 • 10119 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война