росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: 13 вибухів за ніч та ранок
Київ • УНН
Вночі та зранку російські війська здійснили 12 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів у Миколаївській, Білопільській, Миропільській, Краснопільській та Річківській громадах.
російські війська вночі та зранку 9 жовтня здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Річківська громади. Про це у середу повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Як повідомляється, було зафіксовано 13 вибухів:
- Миропільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
- Річківська громада: завдано атаку КАБ (7 вибухів).
- Миколаївська громада: ворог здійснив пуск КАБ (1 вибух).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
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