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росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: 13 вибухів за ніч та ранок

росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: 13 вибухів за ніч та ранок

Київ • УНН

 • 12170 перегляди

Вночі та зранку російські війська здійснили 12 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів у Миколаївській, Білопільській, Миропільській, Краснопільській та Річківській громадах.

російські війська вночі та зранку 9 жовтня здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Річківська громади. Про це у середу повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Як повідомляється, було зафіксовано 13 вибухів:  

  • Миропільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
  • Річківська громада: завдано атаку КАБ (7 вибухів).
  • Миколаївська громада: ворог здійснив пуск КАБ (1 вибух).
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

Армія рф здійснила у вересні понад 3,5 тис. обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини - Демченко 08.10.24, 16:28 • 12008 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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