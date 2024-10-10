Сумщина зазнала 99 ворожих обстрілів: 141 вибух у 14 громадах

За день Сумська область стала мішенню для 99 ворожих обстрілів, що призвело до 141 вибуху. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Під ударами опинилися громади Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська.

У Великописарівській громаді відбулося вісім вибухів внаслідок атак FPV-дронів, чотири вибухи від скидання ВОГ з безпілотників та шість від артилерійських обстрілів. Новослобідська громада зазнала п’яти вибухів від FPV-дронів, тоді як Білопільська громада зафіксувала 15 вибухів від артилерії, три від мінометів, п’ять від FPV-дронів та вісім від КАБ.

У Зноб-Новгородській громаді стався один вибух від FPV-дрона, а в Миропільській - п’ять від атак дронів. У Краснопільській громаді було два вибухи від FPV-дронів, один - від скидання ВОГ і два - від мінометного обстрілу.

Шалигинська громада зазнала трьох вибухів від FPV-дронів, а Есманьська -два. Свеська громада відчула чотири вибухи від FPV-дронів і п’ять - від мінометів. У Середино-Будській громаді сталося 12 вибухів від FPV-дронів, шість - від скидання ВОГ і чотири - від мінометного обстрілу.

Річківська громада пережила 12 вибухів від КАБ, а Миколаївська - два. Дружбівська громада також зазнала ударів - загарбники скинули п’ять мін. У Хотінській громаді противник вдарив з артилерії (три вибухи), мінометів (десять вибухів) і FPV-дронів (вісім вибухів).

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