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Сумщина зазнала 99 ворожих обстрілів: 141 вибух у 14 громадах

Сумщина зазнала 99 ворожих обстрілів: 141 вибух у 14 громадах

Київ • УНН

 • 17325 перегляди

За день російські війська здійснили 99 обстрілів Сумської області, спричинивши 141 вибух. Атаки включали артилерію, міномети, FPV-дрони та скидання ВОГ, вразивши 14 громад регіону.

За день Сумська область стала мішенню для 99 ворожих обстрілів, що призвело до 141 вибуху. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Під ударами опинилися громади Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська.

У Великописарівській громаді відбулося вісім вибухів внаслідок атак FPV-дронів, чотири вибухи від скидання ВОГ з безпілотників та шість від артилерійських обстрілів. Новослобідська громада зазнала п’яти вибухів від FPV-дронів, тоді як Білопільська громада зафіксувала 15 вибухів від артилерії, три від мінометів, п’ять від FPV-дронів та вісім від КАБ.

У Зноб-Новгородській громаді стався один вибух від FPV-дрона, а в Миропільській - п’ять від атак дронів. У Краснопільській громаді було два вибухи від FPV-дронів, один -  від скидання ВОГ і два - від мінометного обстрілу.

Шалигинська громада зазнала трьох вибухів від FPV-дронів, а Есманьська -два. Свеська громада відчула чотири вибухи від FPV-дронів і п’ять - від мінометів. У Середино-Будській громаді сталося 12 вибухів від FPV-дронів, шість - від скидання ВОГ і чотири - від мінометного обстрілу.

Річківська громада пережила 12 вибухів від КАБ, а Миколаївська - два. Дружбівська громада також зазнала ударів - загарбники скинули п’ять мін. У Хотінській громаді противник вдарив з артилерії (три вибухи), мінометів (десять вибухів) і FPV-дронів (вісім вибухів).

росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: 13 вибухів за ніч та ранок09.10.24, 09:26 • 12170 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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bilopilliaБілопілля
mykolaivМиколаїв

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