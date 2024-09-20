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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф обстреляла 10 громад Сумщины: 38 взрывов за ночь и утро

рф обстреляла 10 громад Сумщины: 38 взрывов за ночь и утро

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 06:07  •  5637 просмотра

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Ночью и утром российские войска совершили 25 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов в 10 общинах, использовались минометы, артиллерия, авиабомбы и дроны.

российские войска ночью и утром 20 сентября совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Под вражеским огнем оказались 10 общин, зафиксировано 38 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН

Детали

Вражеским обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская громады.

  • Белопольская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Свесская община: зафиксирован обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
  • Краснопольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), сброс 1 ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: был обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
  • Эсманьская община: зафиксирован обстрел с использованием FPV дронов (7 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Глуховская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Хотинская община: 2 мины и 2 КАБ сбросили россияне на территорию общины.
  • Николаевская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (1 взрыв).

Київщина зазнала нічної атаки ворожих дронів: є збиті цілі, пожежі після падіння уламків загасили20 сентября 2024, 05:55 • 5574 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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