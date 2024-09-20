рф обстреляла 10 громад Сумщины: 38 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 25 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов в 10 общинах, использовались минометы, артиллерия, авиабомбы и дроны.
российские войска ночью и утром 20 сентября совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Под вражеским огнем оказались 10 общин, зафиксировано 38 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свесская громады.
- Белопольская община: осуществлены с самолета пуски КАБ (5 взрывов).
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Свесская община: зафиксирован обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Краснопольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), сброс 1 ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Дружбовская громада: был обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Эсманьская община: зафиксирован обстрел с использованием FPV дронов (7 взрывов).
- Шалыгинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Глуховская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Хотинская община: 2 мины и 2 КАБ сбросили россияне на территорию общины.
- Николаевская община: осуществлен с самолета пуск КАБ (1 взрыв).
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