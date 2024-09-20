Киевская область подверглась ночной атаке вражеских дронов: есть сбитые цели, пожары после падения обломков потушили
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО сбили цели, не допустив попаданий в объекты. Зафиксировано лишь возгорание травяного настила в двух районах.
Ночью российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами, силы ПВО сбили цели, не допустив попаданий в объекты инфраструктуры, зафиксировано лишь возгорание травы в двух районах, пожары потушили, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы
По его словам, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. "Пострадавших нет", - отметил он.
Оперативные группы, как указал Кравченко, продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.
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