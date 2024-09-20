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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевская область подверглась ночной атаке вражеских дронов: есть сбитые цели, пожары после падения обломков потушили

Киевская область подверглась ночной атаке вражеских дронов: есть сбитые цели, пожары после падения обломков потушили

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 05:55  •  6773 просмотра

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Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО сбили цели, не допустив попаданий в объекты. Зафиксировано лишь возгорание травяного настила в двух районах.

Ночью российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами, силы ПВО сбили цели, не допустив попаданий в объекты инфраструктуры, зафиксировано лишь возгорание травы в двух районах, пожары потушили, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы

- написал Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. "Пострадавших нет", - отметил он.

Оперативные группы, как указал Кравченко, продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.

13 ворожих дронів знищено вночі на Черкащині, пожежі через уламки ліквідовано20 сентября 2024, 05:45 • 5719 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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