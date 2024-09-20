Київщина зазнала нічної атаки ворожих дронів: є збиті цілі, пожежі після падіння уламків загасили
Київ • УНН
Уночі ворог атакував Київську область ударними дронами. Сили ППО збили цілі, не допустивши влучань в об'єкти. Зафіксовано лише загорання трав'яного настилу в двох районах.
Уночі російські війська атакували Київську область ударними дронами, сили ППО збили цілі, не допустивши влучань в об'єкти інфраструктури, зафіксовано лише загорання трави в двох районах, пожежі загасили, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані
З його слів, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. "Постраждалих немає", - зазначив він.
Оперативні групи, як вказав Кравченко, продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.
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