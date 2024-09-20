рф обстріляла 10 громад Сумщини: 38 вибухів за ніч та ранок
Київ • УНН
Вночі та зранку російські війська здійснили 25 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів у 10 громадах, використовувались міномети, артилерія, авіабомби та дрони.
російські війська вночі та зранку 20 вересня здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під ворожим вогнем опинились 10 громад, зафіксовано 38 вибухів. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська громади.
- Білопільська громада: здійснено з літака пуски КАБ (5 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Свеська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), скидання 1 ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Дружбівська громада: був обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (7 вибухів).
- Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Глухівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
- Хотінська громада: 2 міни та 2 КАБ скинули росіяни на територію громади.
- Миколаївська громада: здійснено з літака пуск КАБ (1 вибух).
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