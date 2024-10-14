14 обстрелов на Сумщине: враг атаковал 6 громад
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 14 обстрелов по Сумской области. Атаковано 6 общин с использованием минометов, КАБов и FPV-дронов, зафиксированы многочисленные взрывы.
За день вражеские войска совершили 14 обстрелов по Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись громады Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская и Шалыгинская.
В Есманьской громаде враг применил минометы, осуществив 5 взрывов, а также запустил КАБ, что привело к 3 взрывам. В Белопольской громаде произошло 3 взрыва от ударов FPV-дронов и 3 взрыва от минометного обстрела. Шалыгинская громада также подверглась атаке FPV-дронов с 2 взрывами.
В Николаевской громаде зафиксировано 2 взрыва от пуска КАБов, а в Краснопольской - один удар FPV-дрона. На территории Новослободской громады россияне сбросили 2 мины.
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