14 обстрілів на Сумщині: ворог атакував 6 громад
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 14 обстрілів по Сумській області. Атаковано 6 громад з використанням мінометів, КАБів та FPV-дронів, зафіксовано численні вибухи.
За день ворожі війська здійснили 14 обстрілів по Сумщині. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Обстрілів зазнали громади Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська та Шалигинська.
У Есманьській громаді ворог застосував міномети, здійснивши 5 вибухів, а також запустив КАБ, що призвело до 3 вибухів. У Білопільській громаді відбулося 3 вибухи від ударів FPV-дронів та 3 вибухи від мінометного обстрілу. Шалигинська громада також зазнала атаки FPV-дронів з 2 вибухами.
У Миколаївській громаді зафіксовано 2 вибухи від пуску КАБів, а у Краснопільській - один удар FPV-дрона. На території Новослобідської громади росіяни скинули 2 міни.
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