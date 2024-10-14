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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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14 обстрілів на Сумщині: ворог атакував 6 громад

Київ • УНН

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Ворожі війська здійснили 14 обстрілів по Сумській області. Атаковано 6 громад з використанням мінометів, КАБів та FPV-дронів, зафіксовано численні вибухи.

14 обстрілів на Сумщині: ворог атакував 6 громад

За день ворожі війська здійснили 14 обстрілів по Сумщині. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали громади Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська та Шалигинська.

У Есманьській громаді ворог застосував міномети, здійснивши 5 вибухів, а також запустив КАБ, що призвело до 3 вибухів. У Білопільській громаді відбулося 3 вибухи від ударів FPV-дронів та 3 вибухи від мінометного обстрілу. Шалигинська громада також зазнала атаки FPV-дронів з 2 вибухами.

У Миколаївській громаді зафіксовано 2 вибухи від пуску КАБів, а у Краснопільській - один удар FPV-дрона. На території Новослобідської громади росіяни скинули 2 міни.

На Сумщині викрито військовослужбовця, який поширював інформацію про розташування військ12.10.24, 15:07 • 30940 переглядiв

Юлія Котвицька

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