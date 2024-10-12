На Сумщині викрито військовослужбовця, який поширював інформацію про розташування військ
Київ • УНН
Військовослужбовця НГУ підозрюють у передачі цивільним даних про розташування військ на Сумщині та рух авіації ЗСУ. Йому повідомлено про підозру за статтею про поширення інформації про ЗСУ.
Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який надсилав цивільним інформацію про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ. Про це у суботу повідомили в Оперативному командуванні "Північ", передає УНН.
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Як повідомляється, правоохоронці отримали інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру. Було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, що дислокується на Сумщині.
Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумщини та руху повітряних суден ЗСУ
За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ. (Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
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