СБУ затримала курсанта навчального батальйону: хотів скоригувати ворожий вогонь по своєму підрозділу

ukenru
06:19 • 27337 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 71699 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 129839 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 174635 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 136424 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124423 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121488 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 156325 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76394 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84711 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 63922 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 56946 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 55422 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 55480 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 52446 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 26957 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 174636 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 156325 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 190891 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 525686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 2518 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 12942 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39364 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38532 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40376 перегляди
Актуальне
СБУ затримала курсанта навчального батальйону: хотів скоригувати ворожий вогонь по своєму підрозділу

СБУ затримала курсанта навчального батальйону: хотів скоригувати ворожий вогонь по своєму підрозділу

Київ • УНН

 • 11259 перегляди

30-річний одесит мобілізувався до ЗСУ за вказівкою російського куратора. Він планував передати ворогу координати навчальних центрів та пунктів дислокації сил ППО для нанесення ударів.

Служба безпеки затримала агента рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари росіян по українській армії. Йому загрожує довічне ув’язнення.  Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Деталі

За матеріалами справи, зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток. Спочатку вагент виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому", коли він готувався відправити секретні координати в рф.

Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт". За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню.

Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Ще 29 зрадників з окупаційного "мвс рф" на лівобережжі Херсонщини отримали заочні підозри: названо імена07.10.24, 16:15 • 14294 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
telegramTelegram
odesaОдеса

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85