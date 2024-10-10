СБУ затримала курсанта навчального батальйону: хотів скоригувати ворожий вогонь по своєму підрозділу
Київ • УНН
30-річний одесит мобілізувався до ЗСУ за вказівкою російського куратора. Він планував передати ворогу координати навчальних центрів та пунктів дислокації сил ППО для нанесення ударів.
Служба безпеки затримала агента рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари росіян по українській армії. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
Деталі
За матеріалами справи, зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток. Спочатку вагент виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому", коли він готувався відправити секретні координати в рф.
Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт". За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню.
Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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