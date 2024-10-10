СБУ задержала курсанта учебного батальона: хотел скорректировать вражеский огонь по своему подразделению

Служба безопасности задержала агента рф, который мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать удары россиян по украинской армии. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, предателем оказался 30-летний житель Одессы. Российская спецслужба завербовала его через Телеграмм-каналы, где он искал быстрый заработок. Сначала вагент выполнил «тестовое задание» врага, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

Правоохранители задержали предателя «на горячем», когда он готовился отправить секретные координаты в РФ.

Как установило расследование, приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их «крот». По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников. Сам предатель в момент атаки планировал спрятаться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.

Во время обысков у агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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