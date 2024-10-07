Еще 29 предателей из оккупационного "мвс рф" на левобережье Херсонщины получили заочные подозрения: названы имена

Еще 29 предателей из оккупационного "мвс рф" на левобережье Херсонщины получили заочные подозрения, передает УНН со ссылкой на СБУ.

"... установлены личности еще 29-х участников созданного рашистами "главного управления мвс рф" на левобережье Херсонщины. Среди них - бывшие работники правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

Детали

По материалам дела, оккупационный орган выполняет задачи кремля по проведению массовых репрессий против гражданского населения региона.

В СБУ отмечают, что находясь в рядах так называемого "Отдела МВД рф по Олешковскому округу", фигуранты похищают местных жителей и заключают их в российские застенки.

В застенках к пострадавшим применяют многочисленные пытки, в том числе с использованием электрического тока. Также заключенных длительное время оставляют в карцерах без еды и воды.

Кроме того, приспешники врага вместе с оккупантами разграбляют дома похищенных людей под видом обысков. Во время таких налетов злоумышленники похищают все частное имущество потерпевших, в частности автомобили, оргтехнику, мебель и бытовые приборы.

Еще одной задачей оккупационного органа была охрана российских "избиркомов" и вооруженное сопровождение вражеских агитаторов в ходе псевдореферендума по "присоединению" региона к составу рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении всем 29-м коллаборационистам, которые действовали в составе преступной организации:

1. Ганжа Игорь Олегович, 30.11.1974 г. р.;

2. Волков Владислав Вадимович, 01.10.1974 г.р;

3. Кравченко Александр Николаевич, 24.02.1996 г. р.;

4. Степанский Александр Дамианович, 04.01.1992 г. р.;

5. Ильясов Амет Арсенович, 11.06.1985 г. р.;

6. Лозовой Владимир Владимирович, 27.03.1985 г. р.;

7. Шарий Сергей Николаевич, 11.11.1978 г.р;

8. Филиппов Эдуард Юрьевич, 16.05.1990 г. р.;

9. Шаповал Алексей Сергеевич, 29.03.1999 г. р.;

10. Ковальчук Александр Васильевич, 27.03.1976 г. р.;

11. Бабич Александр Геннадьевич, 18.09.1986 г.р.;

12. Улмаскулов Руслан Владимирович, 06.06.1978 г.р.;

13. Кривоспицкий Юрий Леонидович, 19.12.1976 г.р.;

14. Прищепа Геннадий Борисович, 19.04.1970 г.р.;

15. Сухандани Расим Мехманович, 16.03.2000 г. р.;

16. Пулинец Роман Станиславович, 22.12.1975 г. р.;

17. Филенко Сергей Сергеевич, 26.03.1991 г. р.;

18. Кудас Юрий Юрьевич, 07.02.1994 г. р.;

19. Сирота Геннадий Николаевич, 25.03.1983 г. р.;

20. Терещенко Александр Дмитриевич, 23.04.1991 г.р.;

21. Киселев Игорь Николаевич, 19.09.1971 г. р.;

22. Шаров Виктор Олегович, 08.12.1975 г. р.;

23. Камшилов Олег Алексеевич, 09.01.1980 г.р.;

24. Корся Сергей Михайлович, 13.09.1987 г. р.;

25. Дудченко Константин Леонидович, 05.11.1983 г. р.;

26. Зима Евдоким Сергеевич, 28.12.1992 г. р.;

27. Авдалов Сурик Усоевич, 23.07.2001 г. р.;

28. Гусак Сергей Алексеевич, 24.04.1999 г.р.;

29. Вильданов Виталий Евгеньевич, 11.07.2001 г.р.

Фигуранты подозреваются сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины:

255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;

️ ️ 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

️ ️ 111-1 (коллаборационная деятельность);

️ ️ 127 (пытки);

️ ️ 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека);

186 (грабеж);

262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов);

289 (незаконное завладение транспортным средством).

Поскольку коллаборанты скрываются на временно захваченном Левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы их найти и наказать.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.