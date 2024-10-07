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Ще 29 зрадників з окупаційного "мвс рф" на лівобережжі Херсонщини отримали заочні підозри: названо імена

Київ • УНН

 • 14294 перегляди

СБУ встановила особи 29 учасників окупаційного "головного управління мвс рф" на лівобережжі Херсонщини. Їм оголошено підозру за 8 статтями ККУ, включаючи катування, викрадення людей та колабораціонізм.

Ще 29 зрадників з окупаційного "мвс рф" на лівобережжі Херсонщини отримали заочні підозри, передає УНН із посиланням на СБУ.

"... встановлено особи ще 29-х учасників створеного рашистами "головного управління мвс рф" на лівобережжі Херсонщини. Серед них – колишні працівники правоохоронних органів України", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За матеріалами справи, окупаційний орган виконує завдання кремля щодо проведення масових репресій проти цивільного населення регіону.

У СБУ наголошують, що перебуваючи у лавах так званого "відділу мвс рф по Олешківському округу", фігуранти викрадають місцевих жителів та ув’язнюють їх до російських катівень.

У застінках до потерпілих застосовують численні тортури, у тому числі з використанням електричного струму. Також ув’язнених тривалий час залишають у карцерах без їжі та води.

Крім того, поплічники ворога разом з окупантами розграбовують оселі викрадених людей під виглядом обшуків. Під час таких нальотів зловмисники викрадають усе приватне майно потерпілих, зокрема автомобілі, оргтехніку, меблі та побутові прилади.

Ще одним завданням окупаційного органу була охорона російських "виборчкомів" та збройний супровід ворожих агітаторів у ході псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до складу рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру всім 29-м колаборантам, які діяли у складі злочинної організації:

1. Ганжа Ігор Олегович, 30.11.1974 р.н.;

2. Волков Владислав Вадимович, 01.10.1974 р.н.;

3. Кравченко Олександр Миколайович, 24.02.1996 р.н.;

4. Степанський Олександр Даміанович, 04.01.1992 р.н.;

5. Ільясов Амет Арсенович, 11.06.1985 р.н.;

6. Лозовий Володимир Володимирович, 27.03.1985 р.н.;

7. Шарий Сергій Миколайович, 11.11.1978 р.н.;

8. Філіппов Едуард Юрійович, 16.05.1990 р.н.;

9. Шаповал Олексій Сергійович, 29.03.1999 р.н.;

10. Ковальчук Олександр Васильович, 27.03.1976 р.н.;

11. Бабич Олександр Геннадійович, 18.09.1986 р.н.;

12. Улмаскулов Руслан Володимирович, 06.06.1978 р.н.;

13. Кривоспицький Юрій Леонідович, 19.12.1976 р.н.;

14. Прищепа Геннадій Борисович, 19.04.1970 р.н.;

15. Сухандані Расім Мехманович, 16.03.2000 р.н.;

16. Пулінець Роман Станіславович, 22.12.1975 р.н.;

17. Філенко Сергій Сергійович, 26.03.1991 р.н.;

18. Кудас Юрій Юрійович, 07.02.1994 р.н.;

19. Сирота Геннадій Миколайович, 25.03.1983 р.н.;

20. Терещенко Олександр Дмитрович, 23.04.1991 р.н.;

21. Кисельов Ігор Миколайович, 19.09.1971 р.н.;

22. Шаров Віктор Олегович, 08.12.1975 р.н.;

23. Камшилов Олег Олексійович, 09.01.1980 р.н.;

24. Корся Сергій Михайлович, 13.09.1987 р.н.;

25. Дудченко Костянтин Леонідович, 05.11.1983 р.н.;

26. Зима Євдоким Сергійович, 28.12.1992 р.н.;

27. Авдалов Сурік Усоєвич, 23.07.2001 р.н.;

28. Гусак Сергій Олексійович, 24.04.1999 р.н.;

29. Вільданов Віталій Євгенович, 11.07.2001 р.н.

Фігуранти підозрюються одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

◾️ 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

◾️ 111-1 (колабораційна діяльність);

◾️ 127 (катування);

◾️ 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

◾️ 186 (грабіж);

◾️ 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів);

◾️ 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Оскільки колаборанти переховуються на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і покарати.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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