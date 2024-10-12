На Сумщине разоблачили военнослужащего, который распространял информацию о расположении войск
Киев • УНН
Военнослужащего НГУ подозревают в передаче гражданским данных о расположении войск на Сумщине и движении авиации ВСУ. Ему сообщено о подозрении по статье о распространении информации о ВСУ.
Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, который посылал гражданским информацию о расположении военных формирований на территории Сумщины и движения воздушных судов ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Оперативном командовании «Север», передает УНН.
Детали
Как сообщается, правоохранители получили информацию о факте возможной утечки данных военного характера. Был установлен военнослужащий воинской части НГУ, которая дислоцируется на Сумщине.
Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумщины и движения воздушных судов ВСУ
По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК (Распространение информации о перемещении, движение или расположение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
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