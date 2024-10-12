На Сумщине разоблачили военнослужащего, который распространял информацию о расположении войск

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, который посылал гражданским информацию о расположении военных формирований на территории Сумщины и движения воздушных судов ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Оперативном командовании «Север», передает УНН.

Детали

Как сообщается, правоохранители получили информацию о факте возможной утечки данных военного характера. Был установлен военнослужащий воинской части НГУ, которая дислоцируется на Сумщине.

Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумщины и движения воздушных судов ВСУ