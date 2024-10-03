7 "шахедов" уничтожено над Сумской областью, 10 вражеских обстрелов за ночь
Киев • УНН
Ночью над Сумщиной сбито 7 вражеских «Шахедов». Россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий, зафиксировано 15 взрывов в 5 громадах области.
Ночью над Сумской областью сбито 7 вражеских дронов типа "Shahed". Российские войска совершили 10 обстрелов региона за ночь, зафиксировано 15 взрывов в 5 громадах области, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью, 3 октября, в небе над Сумщиной наши зенитчики уничтожили 7 вражеских "Шахедов"
Ночью и утром россияне, по данным ОВА, совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись, как указано, Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Речковская, Шалигинская громады:
- Шалигинская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).
- Речковская громада: произведена атака КАБ (1 взрыв).
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и FPV дроном (1 взрыв).
- Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: обесточены три громады1 октября 2024, 21:03 • 47700 просмотров