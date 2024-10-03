7 "шахедов" уничтожено над Сумской областью, 10 вражеских обстрелов за ночь

Ночью над Сумской областью сбито 7 вражеских дронов типа "Shahed". Российские войска совершили 10 обстрелов региона за ночь, зафиксировано 15 взрывов в 5 громадах области, сообщили в четверг в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью, 3 октября, в небе над Сумщиной наши зенитчики уничтожили 7 вражеских "Шахедов" - сообщили в ОВА.

Ночью и утром россияне, по данным ОВА, совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись, как указано, Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Речковская, Шалигинская громады:

Шалигинская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).

Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).

Речковская громада: произведена атака КАБ (1 взрыв).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и FPV дроном (1 взрыв).

Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

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