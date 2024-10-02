Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: обесточены три громады
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области с помощью дронов "Шахед". В результате удара обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская громады.
Страна-террорист нанесла авиаудар по Сумщине, обесточены несколько общин. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В Сумской области вражеские войска осуществили авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района, используя беспилотники типа "Шахед".
Предварительно сообщается, что в результате этой атаки были обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные общины.
На месте инцидента уже работают аварийно-спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.
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