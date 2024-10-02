Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: обесточены три громады

Страна-террорист нанесла авиаудар по Сумщине, обесточены несколько общин. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В Сумской области вражеские войска осуществили авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района, используя беспилотники типа "Шахед".

Предварительно сообщается, что в результате этой атаки были обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные общины.

На месте инцидента уже работают аварийно-спасательные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

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