Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: знеструмлено три громади
Київ • УНН
Ворожі війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області за допомогою дронів "Шахед". Внаслідок удару знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську громади.
Країна-терорист завдала авіаудару по Сумщині, знеструмлено кілька громад. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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У Сумській області ворожі війська здійснили авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району, використовуючи безпілотники типу "Шахед".
Попередньо повідомляється, що внаслідок цієї атаки було знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську територіальні громади.
На місці інциденту вже працюють аварійно-рятувальні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки.
39 обстрілів на Сумщині: 45 вибухів, є загиблі та поранені01.10.24, 23:34 • 40635 переглядiв