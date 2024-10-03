7 "шахедів" знищено над Сумщиною, 10 ворожих обстрілів за ніч
Київ • УНН
Вночі над Сумщиною збито 7 ворожих "Шахедів". Росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій, зафіксовано 15 вибухів у 5 громадах області.
Уночі над Сумською областю збито 7 ворожих дронів типу "Shahed". Російські війська здійснили 10 обстрілів регіону за ніч, зафіксовано 15 вибухів у 5 громадах області, повідомили у четвер у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі, 3 жовтня, у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 7 ворожих "Шахедів"
Вночі та зранку росіяни, за даними ОВА, здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали, як вказано, Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Шалигинська громади:
- Шалигинська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (2 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
- Річківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та FPV дроном (1 вибух).
- Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: знеструмлено три громади02.10.24, 00:03 • 49238 переглядiв