Ночью и утром враг атаковал Белопольскую и Эсманьскую громады Сумской области. На Белопольскую громаду сбросили взрывное устройство, а Эсманьскую атаковали FPV дронами.
Ночью и утром силы врага дважды обстреляли Сумскую область, где ударам подверглись Белопольская и Есманьская общины. Об этом сообщает председатель Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, две громады Сумской области находились под вражеским огнем.
Следовательно, оккупанты сбросили взрывное устройство на Белопольскую общину и атаку FPV дронами Есманьска.
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