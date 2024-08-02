На Сумщине за день было зафиксировано 122 взрыва, поскольку террористы 27 раз обстреляли область. Следовательно, в результате вражеских действий в одной из общин два человека получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Хотинская: оккупанты атаковали FPV дронами (3 взрыва), осуществили пуск ракет НУРС (12 взрывов) и пуск ракет НАР (4 взрыва), кроме того обстреляли из минометов (13 взрывов).

Миропольская: захватчики били из минометов (8 взрывов) и из РСЗО (18 взрывов).

Середино-Будская: россияне сбросили 12 мин на территорию громады.

Шалыгинская: террористы ударили из артиллерии (6 взрывов).

Белопольская: противник нанес минометный обстрел (1 взрыв), атаковал FPV дронами (4 взрыва), сбросил взрывное устройство с БпЛА (1 взрыв).

Краснопольская: враг атаковал FPV дронами (1 взрыв) и обстрелял из минометов (2 взрыва).

Эсманьская: силы страны-агрессора нанесли удар FPV дронами (1 взрыв).

Ворожбянская: оккупанты ударили из артиллерии (14 взрывов).

Юнаковская: противник нанес авиаудар пуск КАБ (2 взрыва) и бил из РСЗО (8 взрывов).

Великописаревская: россияне сбросили 6 мин на территорию громады.

Новослободская: захватчики с помощью БпЛА сбросили взрывное устройство (1 взрыв) и атаку FPV дронами (5 взрывов). К сожалению, из-за данной агрессии ранения получили 2 гражданских лица.

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