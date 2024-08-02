За сутки оккупанты 27 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 122 взрыва. В результате атаки на Новослободскую громаду ранены два гражданских лица.
На Сумщине за день было зафиксировано 122 взрыва, поскольку террористы 27 раз обстреляли область. Следовательно, в результате вражеских действий в одной из общин два человека получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Хотинская: оккупанты атаковали FPV дронами (3 взрыва), осуществили пуск ракет НУРС (12 взрывов) и пуск ракет НАР (4 взрыва), кроме того обстреляли из минометов (13 взрывов).
Миропольская: захватчики били из минометов (8 взрывов) и из РСЗО (18 взрывов).
Середино-Будская: россияне сбросили 12 мин на территорию громады.
Шалыгинская: террористы ударили из артиллерии (6 взрывов).
Белопольская: противник нанес минометный обстрел (1 взрыв), атаковал FPV дронами (4 взрыва), сбросил взрывное устройство с БпЛА (1 взрыв).
Краснопольская: враг атаковал FPV дронами (1 взрыв) и обстрелял из минометов (2 взрыва).
Эсманьская: силы страны-агрессора нанесли удар FPV дронами (1 взрыв).
Ворожбянская: оккупанты ударили из артиллерии (14 взрывов).
Юнаковская: противник нанес авиаудар пуск КАБ (2 взрыва) и бил из РСЗО (8 взрывов).
Великописаревская: россияне сбросили 6 мин на территорию громады.
Новослободская: захватчики с помощью БпЛА сбросили взрывное устройство (1 взрыв) и атаку FPV дронами (5 взрывов). К сожалению, из-за данной агрессии ранения получили 2 гражданских лица.
Повітряні сили попередили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Сумщині30 июля 2024, 08:35 • 34225 просмотров