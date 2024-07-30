Воздушные силы ВС Украины сообщили о работе ПВО по вражескому дрону-разведчику в Сумской области, пишет УНН.

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«Сумская область - работа ПВО по разведывательному БПЛА!» - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

В Сумской и ряде других областей - воздушная тревога.

Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Харківщині