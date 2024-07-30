Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: охранника, который не открыл дверь, приговорили к 4 годам заключения
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