На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание
Киев • УНН
На Сумщине российские войска совершили 9 обстрелов, вызвав пожары в доме и админздании. Во время оказания помощи пострадавшим, враг атаковал FPV дронами машины экстренных служб.
Ночью и утром российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Произошли пожары в квартирах жителей двухэтажного дома и в админздании. Когда спецслужбы оказывали людям помощь, армия рф попала в скорую и пожарный автомобиль, сообщила в четверг Сумская ОВА, передает УНН.
По данным ОВА, вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Речковская, Есманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская громады.
- Шалыгинская громада: осуществлен пуск двух КАБов (2 взрыва).
- Эсманьская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Белопольская громада: россияне ударили из АГС (15 взрывов).
- Речковская община: зафиксирован удар 3-мя БпЛа по типу «Герань 2» (3 взрыва, в результате попадания произошло возгорание админздания и двух автомобилей.
- Зноб-Новгородская громада: В результате обстрела произошел пожар в квартирах жителей двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль. Во время, когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: повредив скорую и пожарный автомобиль.
На Киевщине обломки сбитых дронов рф вызвали пожар на ферме17 октября 2024, 05:43 • 9749 просмотров