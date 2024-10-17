На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание

Ночью и утром российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Произошли пожары в квартирах жителей двухэтажного дома и в админздании. Когда спецслужбы оказывали людям помощь, армия рф попала в скорую и пожарный автомобиль, сообщила в четверг Сумская ОВА, передает УНН.

По данным ОВА, вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Речковская, Есманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская громады.

Шалыгинская громада: осуществлен пуск двух КАБов (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Белопольская громада: россияне ударили из АГС (15 взрывов).

Речковская община: зафиксирован удар 3-мя БпЛа по типу «Герань 2» (3 взрыва, в результате попадания произошло возгорание админздания и двух автомобилей.

Зноб-Новгородская громада: В результате обстрела произошел пожар в квартирах жителей двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль. Во время, когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: повредив скорую и пожарный автомобиль.

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