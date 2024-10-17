На Сумщині росіяни поцілили FPV дронами по екстрених службах, через ворожі обстріли горів будинок та адмінбудівля
Київ • УНН
На Сумщині російські війська здійснили 9 обстрілів, спричинивши пожежі в будинку та адмінбудівлі. Під час надання допомоги постраждалим, ворог атакував FPV дронами автівки екстрених служб.
Вночі та зранку російські війська здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Сталися пожежі в квартирах мешканців двоповерхового будинку та в адмінбудівлі. Коли спецслужби надавали людям допомогу, армія рф поцілила у швидку і пожежний автомобіль, повідомила у четвер Сумська ОВА, передає УНН.
За даними ОВА, ворожих обстрілів зазнали Білопільська, Річківська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади.
- Шалигинська громада: здійснено пуск двох КАБів (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з АГС (15 вибухів).
- Річківська громада: зафіксовано удар 3-ма БпЛа по типу «Герань 2» (3 вибухи, внаслідок влучання сталось загорання адмінбудівлі та двох автомобілів.
- Зноб-Новгородська громада: Внаслідок обстрілу сталася пожежа в квартирах мешканців двоповерхового будинку, також зайнявся легковий автомобіль. Під час, коли людям надавалась допомога, росіяни здійснили повторні удари, спрямувавши FPV дрони на автівки екстрених служб: пошкодивши швидку і пожежний автомобіль.
На Київщині уламки збитих дронів рф спричинили пожежу на фермі17.10.24, 08:43 • 15179 переглядiв