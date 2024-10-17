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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Київщині уламки збитих дронів рф спричинили пожежу на фермі

Київ • УНН

 • 15179 перегляди

Вночі російські безпілотники атакували Київщину, але були збиті силами ППО. Уламки впали на територію фермерського господарства, спричинивши пожежу в підсобному приміщенні, яку вже ліквідували.

На Київщині уламки збитих дронів рф спричинили пожежу на фермі

Вночі ворог вкотре атакував Київщину безпілотниками. Тривога тривала понад 8 годин. Обійшлось без влучань та постраждалих. Втім, уламки ворожих цілей впали на територію фермерського господарства, в результаті чого виникла пожежа, повідомив у четвер начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає

- написав Кравченко у Facebook. 

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з фермерських господарств сталося загоряння підсобного приміщення. Пожежу вже ліквідували.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки, додав Кравченко.

Атака рф на столицю: уламок ворожого дрона знайшли на території дитсадка17.10.24, 08:35 • 52779 переглядiв

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