На Киевщине обломки сбитых дронов рф вызвали пожар на ферме

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область беспилотниками. Тревога продолжалась более 8 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Впрочем, обломки вражеских целей упали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего возник пожар, сообщил в четверг начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из фермерских хозяйств произошло возгорание подсобного помещения. Пожар уже ликвидировали.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки, добавил Кравченко.

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