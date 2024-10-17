На Киевщине обломки сбитых дронов рф вызвали пожар на ферме
Киев • УНН
Ночью российские беспилотники атаковали Киевскую область, но были сбиты силами ПВО. Обломки упали на территорию фермерского хозяйства, вызвав пожар в подсобном помещении, который уже ликвидировали.
Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область беспилотниками. Тревога продолжалась более 8 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Впрочем, обломки вражеских целей упали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего возник пожар, сообщил в четверг начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из фермерских хозяйств произошло возгорание подсобного помещения. Пожар уже ликвидировали.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки, добавил Кравченко.
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