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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на столицу: обломок вражеского дрона нашли на территории детсада

Атака рф на столицу: обломок вражеского дрона нашли на территории детсада

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17 октября 2024, 05:35  •  6974 просмотра

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В Деснянском районе Киева обнаружена часть российского беспилотника на территории детского сада после ночной атаки. Мэр Виталий Кличко сообщил, что повреждено окно, но других разрушений и пострадавших нет.

На территории детского сада в Деснянском районе обнаружили часть российского беспилотника запущенного армией рф в ночь на 17 октября. Кроме того, еще обломки дронов обнаружили на открытой территории. Об этом в четверг сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбито оконное стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили. Также в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории

- написал Кличко в Telegram.

По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что все обнаруженные над столицей и на подступах к городу беспилотники были обезврежены, но в Деснянском районе в результате атаки рф поврежден многоэтажный дом. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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telegramТелеграмма
vitalii-klychkoВиталий Кличко
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