Атака рф на столицу: обломок вражеского дрона нашли на территории детсада

На территории детского сада в Деснянском районе обнаружили часть российского беспилотника запущенного армией рф в ночь на 17 октября. Кроме того, еще обломки дронов обнаружили на открытой территории. Об этом в четверг сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбито оконное стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили. Также в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории