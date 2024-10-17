Атака рф на столицу: обломок вражеского дрона нашли на территории детсада
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева обнаружена часть российского беспилотника на территории детского сада после ночной атаки. Мэр Виталий Кличко сообщил, что повреждено окно, но других разрушений и пострадавших нет.
На территории детского сада в Деснянском районе обнаружили часть российского беспилотника запущенного армией рф в ночь на 17 октября. Кроме того, еще обломки дронов обнаружили на открытой территории. Об этом в четверг сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбито оконное стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили. Также в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории
По его словам, разрушений и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что все обнаруженные над столицей и на подступах к городу беспилотники были обезврежены, но в Деснянском районе в результате атаки рф поврежден многоэтажный дом.