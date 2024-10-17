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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4966 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

Атака рф на столицю: уламок ворожого дрона знайшли на території дитсадка

Київ • УНН

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У Деснянському районі Києва виявлено частину російського безпілотника на території дитячого садка після нічної атаки. Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено вікно, але інших руйнувань та постраждалих немає.

Атака рф на столицю: уламок ворожого дрона знайшли на території дитсадка

На території дитячого садочка у Деснянському районі виявили частину російського безпілотника запущеного армією рф у ніч на 17 жовтня. Крім того, ще уламки дронів виявили на відкритій території. Про це у четвер повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили. Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території

- написав Кличко у Telegram.

За його словами, руйнувань та потерпілих немає.

Раніше повідомлялось, що всі виявлені над столицею і на підступах до міста безпілотники були знешкоджені, але в Деснянському районі внаслідок атаки рф пошкоджено багатоповерховий будинок. 

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