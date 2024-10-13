Управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня: враг ночью и утром атаковал Сумскую область
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в Белопольской, Миропольской, Глуховской и Шалыгинской громадах.
Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
В частности, под вражеские удары попали Белопольская, Миропольская, Глуховская, Шалыгинская громады.
- Шалыгинская громада: осуществлены пуски КАБ (3 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).
- Миропольская громада: враг ударил из РСЗО (40 взрывов).
- Глуховская община: нанесена атака КАБ (4 взрыва).
российские войска ночью били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО13 октября 2024, 05:17 • 6557 просмотров