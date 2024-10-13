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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  127088 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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11 октября 2024, 10:16  •  140071 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  160940 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  159305 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  143714 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня: враг ночью и утром атаковал Сумскую область

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13 октября 2024, 06:24  •  367 просмотра

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Ночью и утром российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в Белопольской, Миропольской, Глуховской и Шалыгинской громадах.

Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

В частности, под вражеские удары попали Белопольская, Миропольская, Глуховская, Шалыгинская громады.

- Шалыгинская громада: осуществлены пуски КАБ (3 взрыва).

- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).

- Миропольская громада: враг ударил из РСЗО (40 взрывов).

- Глуховская община: нанесена атака КАБ (4 взрыва).

российские войска ночью били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО13 октября 2024, 05:17 • 6557 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
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