Керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню: ворог вночі та вранці атакував Сумську область
Київ • УНН
Вночі та зранку російські війська здійснили 11 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів у Білопільській, Миропільській, Глухівській та Шалигинській громадах.
Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Зокрема, під ворожі удари потрапили Білопільська, Миропільська, Глухівська, Шалигинська громади.
– Шалигинська громада: здійснено пуски КАБ (3 вибухи).
– Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
– Миропільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (40 вибухів).
– Глухівська громада: завдано атаку КАБ (4 вибухи).
російські війська вночі били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ 13.10.24, 08:17 • 43571 перегляд