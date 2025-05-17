Удар рф по автобусу в Сумской области: власти сообщили, что люди ехали на эвакуацию

Российские войска сегодня утром в Сумской области нанесли смертоносный удар дроном по автобусу, когда люди ехали на эвакуацию, сообщил в субботу в эфире "Суспільне Студія" глава Белопольской громады Юрий Зарко, пишет УНН.

Детали

"Люди как всегда рано утром выезжают по разным потребностям, возможно, кто на эвакуацию. В частности, в данном случае это были люди ехали на эвакуацию. И непосредственно за выездом (из) Белополья в автобус ударил "Ланцет", сначала был дрон-разведчик, потом "Ланцет". "Ланцет" ударил непосредственно в сам автобус. Сейчас имеем информацию о 9 погибших", - сказал Юрий Зарко.

В Белополье объявлен траур с 17 по 19 мая, сообщил глава громады Юрий Зарко, назвав этот день "черной субботой" в истории города.

В Сумской громаде 17 мая также объявлен День траура.

Сумская ОВА сообщила, что 17-18 мая в Сумской области объявлены Днями траура. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Дополнение

По данным прокуратуры, 17 мая около 06:00 на выезде из города Белополье Сумского района враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус. В результате атаки оккупантов погибли 9 человек. По данным Сумской ОВА, еще семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.