Удар рф по автобусу в Сумской области: власти сообщили, что люди ехали на эвакуацию

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом
Эксклюзив
06:00 • 13549 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 202533 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 178764 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 99259 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 108767 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 93251 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 119285 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 83462 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 65823 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 161721 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.6м/с
83%
744мм
Популярные новости

Сибига подвел итоги встречи в Стамбуле: план путина потерпел поражение

16 мая, 23:08 • 27751 просмотра

Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков

16 мая, 23:55 • 34255 просмотра

Сибига обсудил с Каллас итоги переговоров в Турции: Мы согласились, что давление на рф необходимо усилить

17 мая, 00:07 • 38114 просмотра

В Житомирской области заработал крупнейший в Украине завод по переработке конопли

17 мая, 00:31 • 40745 просмотра

Израиль начал масштабную операцию в Газе

17 мая, 01:45 • 49494 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 202557 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 178779 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 329009 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 318361 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 379340 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Борис Писториус

Дональд Туск

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Германия

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 39071 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 51510 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

16 мая, 14:52 • 57236 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 64448 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 114660 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Удар рф по автобусу в Сумской области: власти сообщили, что люди ехали на эвакуацию

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

17 мая в Сумской области российский дрон-камикадзе попал в автобус с гражданскими, люди ехали на эвакуацию. Погибли 9 человек, еще 7 получили ранения.

Удар рф по автобусу в Сумской области: власти сообщили, что люди ехали на эвакуацию

Российские войска сегодня утром в Сумской области нанесли смертоносный удар дроном по автобусу, когда люди ехали на эвакуацию, сообщил в субботу в эфире "Суспільне Студія" глава Белопольской громады Юрий Зарко, пишет УНН.

Детали

"Люди как всегда рано утром выезжают по разным потребностям, возможно, кто на эвакуацию. В частности, в данном случае это были люди ехали на эвакуацию. И непосредственно за выездом (из) Белополья в автобус ударил "Ланцет", сначала был дрон-разведчик, потом "Ланцет". "Ланцет" ударил непосредственно в сам автобус. Сейчас имеем информацию о 9 погибших", - сказал Юрий Зарко.

В Белополье объявлен траур с 17 по 19 мая, сообщил глава громады Юрий Зарко, назвав этот день "черной субботой" в истории города.

В Сумской громаде 17 мая также объявлен День траура.

Сумская ОВА сообщила, что 17-18 мая в Сумской области объявлены Днями траура. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Дополнение

По данным прокуратуры, 17 мая около 06:00 на выезде из города Белополье Сумского района враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус. В результате атаки оккупантов погибли 9 человек. По данным Сумской ОВА, еще семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Сумская область
Bilopillia
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,454.50
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,492.10