рф осуществила 75 обстрелов по Сумской области: 168 взрывов в 13 общинах

Страна-террорист совершила 75 обстрелов по Сумщине, зафиксировано 168 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, под удар попали Верхнесыроватская, Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Березовская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Наибольшие атаки были направлены на Белопольскую и Краснопольскую громады. По Белопольщине враг наносил удары из минометов, применил управляемые авиабомбы (КАБ), FPV-дроны и сбрасывал ВОГ с беспилотников. В Краснопольской громаде зафиксированы обстрелы из артиллерии, минометов и удары дронами.

В Шалыгинской, Есманьской, Миропольской и других громадах также были применены дроны, минометы и артиллерия. Информация о пострадавших отсутствует.

39 обстрелов на Сумщине: 45 взрывов, есть погибшие и раненые