рф здійснила 75 обстрілів по Сумщині: 168 вибухів у 13 громадах
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 13 громад Сумської області, здійснивши 75 атак. Найбільше постраждали Білопільська та Краснопільська громади, де використовувалися міномети, авіабомби та дрони.
Країна-терорист здійснила 75 обстрілів по Сумщині, зафіксовано 168 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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За інформацією, під удар потрапили Верхньосироватська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Березівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Найбільші атаки були спрямовані на Білопільську та Краснопільську громади. По Білопільщині ворог завдавав ударів з мінометів, застосував керовані авіабомби (КАБ), FPV-дрони та скидав ВОГ з безпілотників. У Краснопільській громаді зафіксовано обстріли з артилерії, мінометів та удари дронами.
У Шалигинській, Есманьській, Миропільській та інших громадах також були застосовані дрони, міномети та артилерія. Інформація щодо постраждалих відсутня.
39 обстрілів на Сумщині: 45 вибухів, є загиблі та поранені01.10.24, 23:34 • 40635 переглядiв