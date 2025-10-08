российский беспилотник попал в автомобиль энергетиков на Сумщине

В Белополье Сумской области российский беспилотник попал в бригадный автомобиль энергетиков, передает УНН со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Сегодня в Белополье российский беспилотник попал в бригадный автомобиль АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО". К счастью, энергетиков в машине не было — никто не пострадал. Бригада как раз собиралась выезжать на ремонт сетей - говорится в сообщении.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения 31 служебная машина АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" пострадала от обстрелов. Девять из них не подлежат восстановлению.

