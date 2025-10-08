російський безпілотник поцілив в автомобіль енергетиків на Сумщині
У Білопіллі російський безпілотник поцілив у бригадний автомобіль енергетиків, ніхто не постраждав. Від початку вторгнення 31 службова машина АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" постраждала від обстрілів.
У Білопіллі, що на Сумщині, російський безпілотник поцілив у бригадний автомобіль енергетиків, передає УНН із посиланням на "Сумиобленерго".
Сьогодні в Білопіллі російський безпілотник поцілив у бригадний автомобіль АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО". На щастя, енергетиків у машині не було — ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж
За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню.
