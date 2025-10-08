російський безпілотник поцілив в автомобіль енергетиків на Сумщині

У Білопіллі, що на Сумщині, російський безпілотник поцілив у бригадний автомобіль енергетиків, передає УНН із посиланням на "Сумиобленерго".

Сьогодні в Білопіллі російський безпілотник поцілив у бригадний автомобіль АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО". На щастя, енергетиків у машині не було — ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню.

росія вночі знову атакувала енергетику та залізницю, перебої зі світлом у Полтаві та Сумах - віцепрем'єр