"Не должно быть никаких иллюзий": Украина после удара рф по гражданскому автобусу требует усиления давления на россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на удар россиян по автобусу в Сумской области, в результате чего погибло 9 человек, отметив, что давление на москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Российская армия убила девять человек, среди которых были женщины старшего возраста, и ранила других во время ужасного нападения на гражданский автобус в Сумской области. Преднамеренное и варварское военное преступление. Вместо того, чтобы положить конец убийствам уже сейчас, как предлагают США, Европа, Украина и другие, путин продолжает вести войну против гражданского населения", - написал Сибига.

Не должно быть никаких иллюзий. Давление на москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним

Российские войска сегодня утром в Сумской области нанесли смертоносный удар дроном по автобусу, когда люди ехали на эвакуацию.

По данным прокуратуры, враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус 17 мая около 06:00 на выезде из города Белополье Сумского района. В результате атаки оккупантов погибло 9 человек. По данным Сумской ОВА, еще семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.

Сумская ОВА сообщила, что 17-18 мая в Сумской области объявлены Днями траура. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОВА Олег Григоров. В Сумской громаде 17 мая также объявлен День траура. В Белополье объявлен траур с 17 по 19 мая.