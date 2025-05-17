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"Есть только один реальный показатель": Сыбига сказал, что именно будет свидетельствовать о готовности россии прекратить войну

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига заявил, что согласие путина на полное прекращение огня является единственным реальным показателем готовности рф к миру. Он призвал усилить давление на россию.

"Есть только один реальный показатель": Сыбига сказал, что именно будет свидетельствовать о готовности россии прекратить войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал единственный реальный показатель готовности россии прекратить войну. Об этом он написал на странице в X, передает УНН.

Детали

Как отметил министр, Украина подтвердила приверженность миру и договорилась о возвращении 1000 наших людей. В то же время, путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций.

С глобальной точки зрения есть только один реальный показатель готовности россии прекратить войну: согласие путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня. Мир не может позволить россии использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии 

– написал Сибига.

По мнению дипломата, должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС.

Price cap на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров. Экономическое давление должно идти бок о бок с шагами по укреплению Украины: дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК

 – подчеркнул Сибига.

Напомним

Министр иностранных дел Украины отреагировал на удар россиян по автобусу в Сумской области: тогда погибло 9 человек.

Андрей Сибига отметил: давление на москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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