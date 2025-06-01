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Зеленський назвав ключові умови України перед переговорами в Стамбулі

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Володимир Зеленський визначив умови України для переговорів у Стамбулі: припинення вогню, звільнення полонених, повернення дітей. Делегацію очолить Рустем Умєров.

Зеленський назвав ключові умови України перед переговорами в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський назвав основні вимоги української сторони перед майбутньою зустріччю в Стамбулі, яка запланована на понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Глави держави.

Деталі

За інформацією, Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств, зокрема заслухав доповіді міністра оборони, міністра закордонних справ, Генштабу, розвідок і СБУ.

Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні

- йдеться в дописі.

Президент також підкреслив, що українську делегацію на переговорах у понеділок очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо

У понеділок, 2 червня 2025 року у Стамбулі відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та росією. Україна чекає від рф "меморандум" з баченням припинення вогню для обговорення.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Служба безпеки України
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
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