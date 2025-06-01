Зеленський назвав ключові умови України перед переговорами в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський назвав основні вимоги української сторони перед майбутньою зустріччю в Стамбулі, яка запланована на понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Глави держави.

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За інформацією, Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств, зокрема заслухав доповіді міністра оборони, міністра закордонних справ, Генштабу, розвідок і СБУ.

Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні - йдеться в дописі.

Президент також підкреслив, що українську делегацію на переговорах у понеділок очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо

У понеділок, 2 червня 2025 року у Стамбулі відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та росією. Україна чекає від рф "меморандум" з баченням припинення вогню для обговорення.