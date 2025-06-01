Зеленский назвал ключевые условия Украины перед переговорами в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные требования украинской стороны перед предстоящей встречей в Стамбуле, которая запланирована на понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Главы государства.

Детали

По информации, Зеленский провел совещание с руководством силовых ведомств, в частности заслушал доклады министра обороны, министра иностранных дел, Генштаба, разведок и СБУ.

Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, – готовить встречу на высшем уровне - говорится в заметке.

Президент также подчеркнул, что украинскую делегацию на переговорах в понедельник возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Напомним

В понедельник, 2 июня 2025 года в Стамбуле состоится следующий раунд переговоров между Украиной и россией. Украина ждет от рф "меморандум" с видением прекращения огня для обсуждения.