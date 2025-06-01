Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів у Стамбулі: повний список
Київ • УНН
Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня. До делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у наступному раунді переговорів з росіянами, які заплановані у Стамбулі 2 червня. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента України, передає УНН.
Деталі
До складу української делегації увійшли:
- Рустем Умєров – Міністр оборони України, очільник делегації;
- Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України;
- Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України
- Юрій Ковбаса – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
- Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
- Олег Луговський – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський назвав основні вимоги української сторони перед майбутньою зустріччю в Стамбулі, яка запланована на понеділок.