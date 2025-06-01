Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів у Стамбулі: повний список

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у наступному раунді переговорів з росіянами, які заплановані у Стамбулі 2 червня. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента України, передає УНН.

Деталі

До складу української делегації увійшли:

Рустем Умєров – Міністр оборони України, очільник делегації;

Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України

Юрій Ковбаса – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;

Олег Луговський – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;

Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський назвав основні вимоги української сторони перед майбутньою зустріччю в Стамбулі, яка запланована на понеділок.