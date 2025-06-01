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Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів у Стамбулі: повний список

Київ • УНН

 • 2688 перегляди

Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня. До делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.

Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів у Стамбулі: повний список

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у наступному раунді переговорів з росіянами, які заплановані у Стамбулі 2 червня. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента України, передає УНН.

Деталі

До складу української делегації увійшли:

  • Рустем Умєров  – Міністр оборони України, очільник делегації;
    • Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України;
      • Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
        • Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України
          • Юрій Ковбаса – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
            • Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
              • Олег Луговський  – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;
                • Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
                  • Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;
                    • Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
                      • Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
                        • Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
                          • Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
                            • Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

                              Нагадаємо

                              Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський назвав основні вимоги української сторони перед майбутньою зустріччю в Стамбулі, яка запланована на понеділок.

                              Анна Мурашко

                              Анна Мурашко

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                              Рустем Умєров
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                              Gold
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                              Gas TTF
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