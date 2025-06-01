Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров в Стамбуле: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в следующем раунде переговоров с россиянами, которые запланированы в Стамбуле 2 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины, передает УНН.

Детали

В состав украинской делегации вошли:

Рустем Умеров – Министр обороны Украины, глава делегации;

Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины;

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины

Юрий Ковбаса – Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

Георгий Кузьмичов – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Олег Луговский – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины;

Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные требования украинской стороны перед предстоящей встречей в Стамбуле, которая запланирована на понедельник.