Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров в Стамбуле: полный список
Киев • УНН
Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня. В делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в следующем раунде переговоров с россиянами, которые запланированы в Стамбуле 2 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины, передает УНН.
Детали
В состав украинской делегации вошли:
- Рустем Умеров – Министр обороны Украины, глава делегации;
- Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины;
- Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины
- Юрий Ковбаса – Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
- Георгий Кузьмичов – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
- Олег Луговский – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины;
- Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Напомним
Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные требования украинской стороны перед предстоящей встречей в Стамбуле, которая запланирована на понедельник.