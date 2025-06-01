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Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров в Стамбуле: полный список

Киев • УНН

 • 1878 просмотра

Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня. В делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.

Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров в Стамбуле: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в следующем раунде переговоров с россиянами, которые запланированы в Стамбуле 2 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины, передает УНН.

Детали

В состав украинской делегации вошли:

  • Рустем Умеров  – Министр обороны Украины, глава делегации;
    • Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины;
      • Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
        • Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины
          • Юрий Ковбаса – Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
            • Георгий Кузьмичов – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
              • Олег Луговский  – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины;
                • Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                  • Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
                    • Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
                      • Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                        • Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                          • Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                            • Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

                              Напомним

                              Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные требования украинской стороны перед предстоящей встречей в Стамбуле, которая запланирована на понедельник.

                              Анна Мурашко

                              Анна Мурашко

                              ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
                              Рустем Умєров
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                              Gas TTF
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