Рубио настаивает на продолжении прямых переговоров Украины и россии
Киев • УНН
Госсекретарь США во время разговора с министром иностранных дел Франции Барро подчеркнул важность продолжения переговоров между Украиной и россией для достижения прочного мира.
Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на продолжении украинско-российских "мирных" переговоров. Об этом сообщила спикер Госдепа Тэмми Брюс, информирует УНН.
Детали
По ее словам, накануне Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Оба лидера ... обсудили текущие усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Секретарь Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между россией и Украиной для достижения прочного мира
Она добавила, что другими темами разговора американского и французского дипломатов стали события на Ближнем Востоке. В частности, Рубио выразил "неизменную приверженность освобождению всех заложников, удерживаемых в Газе". Кроме того, дипломаты подтвердили свою общую приверженность помешать Ирану разработать или получить ядерное оружие.
Напомним
Накануне помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинил Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.
Впоследствии в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что заявления российской стороны, не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленными, ни по репатриации тел.
В Госдепе США считают, что в переговорах Украины и россии есть "значительный прогресс"04.06.25, 02:01 • 3302 просмотра