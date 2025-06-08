Рубио настаивает на продолжении прямых переговоров Украины и россии

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на продолжении украинско-российских "мирных" переговоров. Об этом сообщила спикер Госдепа Тэмми Брюс, информирует УНН.

Детали

По ее словам, накануне Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Оба лидера ... обсудили текущие усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Секретарь Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между россией и Украиной для достижения прочного мира - рассказала пресс-секретарь Госдепа.

Она добавила, что другими темами разговора американского и французского дипломатов стали события на Ближнем Востоке. В частности, Рубио выразил "неизменную приверженность освобождению всех заложников, удерживаемых в Газе". Кроме того, дипломаты подтвердили свою общую приверженность помешать Ирану разработать или получить ядерное оружие.

Напомним

Накануне помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинил Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.

Впоследствии в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что заявления российской стороны, не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленными, ни по репатриации тел.

В Госдепе США считают, что в переговорах Украины и россии есть "значительный прогресс"