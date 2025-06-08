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рф обвиняет Украину в срыве обмена пленными, чтобы дискредитировать переговоры - ISW

Киев • УНН

 • 32 просмотра

россия безосновательно обвинила Украину в срыве обмена пленными и репатриации тел погибших. Это часть усилий кремля по дискредитации Украины на международной арене.

рф обвиняет Украину в срыве обмена пленными, чтобы дискредитировать переговоры - ISW

россия безосновательно обвинила Украину в том, что 6 июня она не осуществила обмен военнопленными и не вернула на родину тела погибших солдат. Это является частью усилий кремля подорвать взаимно согласованные меры укрепления доверия с Украиной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что кремль остается преданным продвижению нарративов, которые порочат Украину, чтобы "социализировать" свою внутреннюю аудиторию в преддверии возможного отказа россии от любого мирного соглашения в будущем и дискредитировать Украину на международной арене.

Нежелание кремля добросовестно участвовать в мероприятиях укрепления доверия на низшем уровне, направленных на содействие более широким мирным переговорам, еще больше демонстрирует незаинтересованность россии в мирных переговорах

- считают в ISW.

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Также там отмечают, что российские официальные лица продолжают пытаться перевести вину с россии на западные страны за отсутствие прогресса в мирном урегулировании. Так, заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков недавно обвинил европейские государства в том, что они стали главным препятствием для мирных переговоров по Украине.

рябков утверждал, что Соединенные Штаты осознают, что россия не будет отклоняться - даже перед лицом угроз новых санкций - от своей позиции относительно необходимости устранения вероятных "первопричин" войны

- говорится в материале.

Аналитики делают вывод, что россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной и, скорее всего, "ставит информационные условия для затягивания или, возможно, расширения войны".

Напомним

Накануне помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинил Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.

Впоследствии в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что заявления российской стороны, не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленными, ни по репатриации тел.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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